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Маршрутки Киева добавили в популярный онлайн сервис: где найти схемы движения и цены

Вторник 05 ноября 2024 16:22
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Маршрутки Киева добавили в популярный онлайн сервис: где найти схемы движения и цены Схемы движения маршруток Киева теперь доступны онлайн (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 5 ноября, в городском приложении "Киев Цифровой" доступен весь общественный транспорт столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Как найти маршрутки в приложении "Киев Цифровой"

Украинцам рассказали, что "Киев Цифровой" добавил маршрутки в сервис "Движение транспорта".

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич объяснил, что власти стремятся сделать общественный транспорт Киева доступным и удобным для каждого.

"Добавив маршрутки в сервис "Движение транспорта", мы открываем еще больше возможностей для киевлян и гостей столицы, чтобы их ежедневные поездки были максимально комфортными", - добавил он.

Уточняется, что обновление позволяет пользователям "Киев Цифровой":

  • просматривать схемы движения маршруток
  • находить ближайшие остановки
  • узнавать стоимость проезда
  • получать информацию о пересадках

"Однако движение маршруток не отслеживается, поскольку оно может меняться в зависимости от обстоятельств", - отметили на официальном портале Киева.

Маршрутки Киева добавили в популярный онлайн сервис: где найти схемы движения и цены

Теперь маршрутки столицы - в "Киев Цифровой" (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Какой столичный транспорт можно найти в приложении

Теперь в приложении "Киев Цифровой" доступен весь общественный транспорт столицы:

  • автобусы
  • троллейбусы
  • трамваи
  • метро
  • кольцевая электричка
  • маршрутки

В целом сервис "Движение транспорта" в приложении охватывает более 3 200 остановок, 330 маршрутов и 72 станции метро и кольцевой электрички.

С помощью сервиса в приложении "Киев Цифровой", пользователи могут:

  • отслеживать время прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев
  • видеть их бортовые номера
  • быстро переходить к QR-билетам для оплаты проезда
  • просмотреть режим работы и карту станций метрополитена
  • планировать маршруты кольцевой электричкой и фуникулером
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