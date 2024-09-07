Наказание за безбилетный проезд в транспорте: кто именно и как может штрафовать украинцев

В Украине безбилетный проезд граждан карается штрафами, сумма которых зависит от вида транспорта.

РБК-Украина расспросило адвоката и магистра права Евгения Булименко , кто именно имеет право наказывать украинцев за безбилетный проезд в разных видах транспорта, а также какие суммы штрафов предусмотрены за такие правонарушения.

Кто и как может наказывать украинцев за безбилетный проезд

По словам эксперта, в Украине за безбилетный проезд предусмотрена административная ответственность, то есть недобросовестным пассажирам могут выписать штраф.

Оплатить его нужно на месте совершения правонарушения.

В то же время юрист подчеркнул, что контролеры (имеющие право выписывать и взимать штрафы) должны:

при проверке у пассажиров билета - предъявить служебные удостоверения

при взыскании штрафа - выдать квитанции установленного образца

Сколько придется заплатить за безбилетный проезд в разных видах транспорта

Булименко рассказал, что статьей 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Безбилетный проезд" - предусмотрена административная ответственность:

за безбилетный проезд пассажира

за проезд пассажира без регистрации или компостирования проездного документа

за провоз без билета ребенка в возрасте от 7 до 16 лет

При этом сумма штрафа, который может быть выписан человеку, зависит от конкретного вида транспорта и стоимости проезда в нем:

безбилетный проезд в поездах пригородного, местного или дальнего сообщения - влечет наложение штрафа в 10-кратном размере от стоимости проезда

безбилетный проезд в городском транспорте - влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости проезда

безбилетный проезд в автобусе пригородного или внутреннего районного сообщения - влечет наложение штрафа в 10-кратном размере от стоимости проезда

безбилетный проезд в автобусе междугородного и международного сообщения, а также в междугородном электротранспорте - влечет наложение штрафа в 10-кратном размере от стоимости проезда

безбилетный проезд на судах морского и внутреннего водного транспорта - влечет наложение штрафа в 5-кратном размере от стоимости проезда

Итак, например, за безбилетный проезд в столичном пассажирском транспорте (автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метро), где стоимость одной поездки составляет 8 грн, пассажирам придется заплатить 160 грн.

Кроме того, если одна поездка на городской электричке в Киеве стоит 15 грн, за безбилетный проезд в ней можно получить штраф в размере 300 грн.