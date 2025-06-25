В Украину возвращаются жара и грозы: чего ожидать от погоды завтра

В Украину возвращается жара, завтра воздух прогреется до +31°. Возможны грозы, особенно на севере и в центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, первые дни июля принесут настоящее летнее тепло почти во все регионы страны.

Температура воздуха поднимется до +28...+34 градусов, больше всего жарко будет на юге и в центральных областях.

Пока, 26 июня, в Украине немного прохладнее. На севере температура будет колебаться в пределах +19...+22 градусов, на западе +22...+25, а в Закарпатье местами до +30 градусов.

В центре страны воздух прогреется до +26...+28 градусов, на востоке до +21...+26 градусов, на юге - +27...+31 градус.

Дожди с грозами ожидаются ночью на севере и в центре Украины. Днем 26 июня осадки пройдут только на востоке и Сумской области. В целом - солнечно.

Ветер северо-западный, 5-12 м/с, в большинстве областей порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью ожидается дождь с грозой, днем 26 июня будет солнечно. Температура будет держаться на уровне +20...+22 градусов. Ветер усилится до 15-20 м/с.