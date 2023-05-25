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На Киев и область надвигается гроза

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Киев, Четверг 25 мая 2023 13:45
На Киев и область надвигается гроза Фото: на Киев и область надвигается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киеве и области сегодня, 25 мая, ухудшится. Синоптики предупреждают о грозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГВА.

На Киевскую область и столицу надвигается гроза. Погода ухудшится уже в ближайшие часы. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Жителей Киева и области призывают во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, также рекомендуют не парковать возле них авто.

В случае подтоплений дорог и тротуаров в Киеве нужно обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора" по номеру: 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, следует обратиться в "Киевзеленстрой": 0442724018 ; 0444834045 ; 0443835859 ; 0672304238 ; 0949282859. Также при падении деревьев можно обратиться к спасателям: 101 или 044 430 37 13 (телефон КАРС). При травмировании людей звоните по телефону 103.

Погода в Украине

Напомним, по данным синоптиков, сегодня почти все области Украины накроют дожди, местами возможны грозы.

Температура воздуха днем будет максимум +26 градусов. Ночью по всей Украине столбики термометров покажут +11 +16 градусов.

Как сообщалось, синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц лета.

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