Украину снова подмочат дожди: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине 25 мая будет теплой и почти безветренной. Однако все области накроют дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня на левобережной части Украины, а также в Карпатах и на Закарпатье ожидаются умеренные дожди. На остальной территории - небольшие кратковременные осадки. Синоптики предупреждают о грозах.
Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем будет в пределах +21 +26 градусов, а ночью +11 +16 градусов.
В Карпатах днем ожидается +13 +18 градусов. Ночью похолодает до +5 +10 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице Украины переменная облачность. В Киеве осадков не ожидается, а в области местами возможен кратковременный дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.
В Киеве воздух днем прогреется до +24 +26 градусов. Ночью столбики термометров покажут +13 +15 градусов.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.