Киев и Будапешт в шаге от компромисса по ЕС, спорным остался один вопрос

Украине и Венгрии удалось согласовать 10 из 11 требований Будапешта по евроинтеграции. Венгрия согласилась открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС, несмотря на один нерешенный вопрос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.
Что согласовали
На прошлой неделе во время технических консультаций Украина и Венгрия согласовали 10 из 11 требований Будапешта. Единственным нерешенным остается вопрос представительства национальных меньшинств в Верховной Раде. Его вынесли за скобки, но Венгрия несмотря на это согласилась открыть первый кластер переговоров.
Стороны договорились обратиться в Совет Европы и ОБСЕ за разъяснениями относительно того, как этот вопрос может быть реализован на практике. Он может снова возникнуть во время переговоров в рамках первого кластера, который затрагивает права человека.
Следующая на очереди - Болгария
По информации источников Общественного, Болгария также планирует выдвинуть требования по нацменьшинствам.
"Болгары хотят обеспечения образовательных прав своего меньшинства в Украине. Их люди за рубежом обычно говорят на русском, а они хотят развивать болгарский язык", - сообщил один из дипломатов ЕС.
Что дальше
В среду послы ЕС на заседании должны согласовать переговорную позицию по первому кластеру, то есть список промежуточных и конечных требований к Украине. В некоторых странах ЕС, в частности Хорватии, Румынии и Словении, избирательная система уже предусматривает специальные квоты для представителей меньшинств.
Ранее Politico назвало дату важного решения ЕС по Украине - открытие первого кластера планируют на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня. В ЕС также увидели новый прогресс в переговорах и рассматривают возможность открытия сразу двух кластеров.
5 июня Украина назвала договоренность с Венгрией, которую выполнят уже в этом году - основой остается утвержденный в прошлом году План действий по вопросам национальных меньшинств в рамках первого переговорного кластера "Основы".