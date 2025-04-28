Киев и большую часть Украины охватила воздушная тревога: в чем причина
В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 11:19 воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Херсонской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Черниговской области.
Фото: воздушная тревога по состоянию на 11:19 (alerts.in.ua)
Причина воздушной тревоги
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. В том же числе сообщают о:
- цель на севере Полтавской области в западном направлении;
- вражеском беспилотном летательном аппарате (БпЛА) над Черкассами.
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