Киев и большую часть Украины охватила воздушная тревога: в чем причина

В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. В том же числе сообщают о:

По состоянию на 11:19 воздушная тревога объявлена в:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны страна-террорист регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Под удар попадает часто и гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу. Только за последнюю неделю украинская противовоздушная оборона (ПВО) в целом уничтожила 841 цель:

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