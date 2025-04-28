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Киев и большую часть Украины охватила воздушная тревога: в чем причина

Понедельник 28 апреля 2025 11:26
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Киев и большую часть Украины охватила воздушная тревога: в чем причина Фото: в Киеве и большую часть Украины охватила воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:19 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Херсонской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Черниговской области.

Киев и большую часть Украины охватила воздушная тревога: в чем причина

Фото: воздушная тревога по состоянию на 11:19 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. В том же числе сообщают о:

  • цель на севере Полтавской области в западном направлении;
  • вражеском беспилотном летательном аппарате (БпЛА) над Черкассами.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны страна-террорист регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Под удар попадает часто и гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу. Только за последнюю неделю украинская противовоздушная оборона (ПВО) в целом уничтожила 841 цель:

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