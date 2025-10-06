ua en ru
Кличко на Совете обороны будет призывать усилить ПВО: Киев выделил 235 млн на дроны

Киев, Понедельник 06 октября 2025 13:31
Кличко на Совете обороны будет призывать усилить ПВО: Киев выделил 235 млн на дроны
Автор: Александр Мороз

В сентябре 2025 года Киев выделил 235 млн грн на дроны-перехватчики "шахедов" для усиления ПВО, сегодня на Совете обороны столицы будет обсуждаться, как реализуется этот вопрос.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Так, в сентябре город выделил 235 млн грн на усиление системы ПВО Киева, в частности, на приобретение военными дронов-перехватчиков вражеских шахедов.

"Сегодня на Совете обороны также обсудим, как реализуется этот вопрос и какая еще помощь нужна от общины Киева", - написал Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, с начала года Киев передал на фронт более 40 тысяч дронов различных типов, 200 систем РЭБ, наземные роботизированные комплексы и автомобили. Кроме того, несмотря на изъятие центральной властью из бюджета столицы 8 млрд грн, город нашел дополнительные средства на ВСУ и увеличил финансирование программы "Защитник Киева" в 2025 году до 11 млрд грн.

Напомним, на этих выходных российские войска осуществили массированные обстрелы Львова, Запорожья, Шостки и других городов Украины. Только за ночь с 4 на 5 октября РФ использовала почти 500 шахедов и более 50 ракет.

Киев Виталий Кличко Помощь армии Дрони
