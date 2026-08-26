Киев продолжает переговоры с Маском: что говорят источники РБК-Украина
Украинские власти сейчас продолжают коммуникацию с Илоном Маском о предоставлении им помощи Украине.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Еще с начала войны России против Украины Илон Маск выступил на стороне правды. В феврале 2022 года американский предприниматель Илон Маск в Twitter пожелал Украине оставаться сильным на фоне российского вторжения. "Держись сильной, Украина", - написал Маск, также выразив соболезнования "великим русским людям", которые не хотят войны.
И по настоящее время Маск поддерживает украинцев, хотя иногда и возникают противоречия. В 2022 году компания предоставила Украине доступ к спутниковой системе Starlink, что помогло поддерживать связь в регионах с перебоями в работе обычных сетей и обеспечило ВСУ дополнительные возможности для координации на поле боя.
Впоследствии стало известно, что Маск ограничил использование Starlink Украиной в районе Крыма во время подготовки сил обороны к атакам на российский флот в Севастополе, что вызвало волну критики в его адрес.
Параллельно с этим Илон Маск выступает против использования Украиной спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по территории России, отмечая, что сейчас необходимо сосредоточиться на достижении мира.
Напомним, что американский предприниматель Илон Маска был награжден орденом Свободы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, отметив его за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки.