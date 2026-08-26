Київ продовжує переговори з Маском: що кажуть джерела РБК-Україна

Ще с початку війни Росії проти України Ілон Маск виступив на боці правди. У лютому 2022 року американський підприємець Ілон Маск у Twitter побажав Україні залишатися сильною на тлі російського вторгнення. "Тримайся сильною, Україно", - написав Маск, також висловивши співчуття "великим російським людям", які не хочуть війни.

І по цей час Маск підримує українців, хоча інколи і виникають суперечності. У 2022 році його компанія надала Україні доступ до супутникової системи Starlink, що допомогло підтримувати зв'язок у регіонах із перебоями в роботі звичайних мереж та забезпечило ЗСУ додаткові можливості для координації на полі бою.

Згодом стало відомо, що Маск обмежив використання Starlink Україною в районі Криму під час підготовки Сил оборони до атак на російський флот у Севастополі, що викликало хвилю критики на його адресу.

Паралельно з цим, Ілон Маск виступає проти використання Україною супутникової системи Starlink для завдання ударів по території Росії, наголошуючи, що зараз необхідно зосередитися на досягненні миру.