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Киевлян призвали не пользоваться лифтом перед плановыми отключениями света

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Киев, Воскресенье 04 декабря 2022 21:35
Киевлян призвали не пользоваться лифтом перед плановыми отключениями света Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жителям Киева советуют не пользоваться лифтами в период перед плановыми отключениями света, поскольку могут возникать отклонения от графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Напоминаю жителям многоэтажек, ради безопасности, не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме. С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК", - отметил городской глава.

Он подчеркнул, что не стоит пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключений электроэнергии.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях уже с завтра, 5 декабря, будут действовать плановые отключения света.

Их вернут впервые после масштабного российского удара по Украине, который произошел 23 ноября.

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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии