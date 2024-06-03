В Киеве завтра возможны отключения света в "серой" зоне: объяснение ДТЭК

Во вторник, 4 июня, в Киеве возможно отключение света и в период действия "серых" графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ДТЭК Киевские электросети".

"Друзья, по приказу НЭК "Укрэнерго", завтра, 4 июня, по всей территории Украины будут действовать ограничения на электропотребление с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Кроме этого, завтра прогнозируется увеличение дефицита. Причина – рост объемов потребления из-за жары и уменьшения импорта. В частности, Киеву на завтра выделены лимиты, которых хватит на 74% потребностей.

Поэтому в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений. Однако, если дефицит будет расти, то придется применять отключения в светло-серой зоне графиков тоже.

"Просим ограничить использование электричества, чтобы уменьшить количество и продолжительность отключений. Спасибо за вашу поддержку и понимание", - сообщили в ДТЭК.

Отключение света в Украине

Из-за уничтожения Россией 80% генерации энергетики в Украине вынуждены были ввести стабилизационные отключения света. В частности, завтра графики будут действовать по всей территории Украины кроме Днепропетровской области.

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