Київ посів 6 місце у світі за рівнем забруднення повітря: в яких районах найгірше

У деяких районах Києва 24 лютого - дуже високий рівень забруднення повітря (фото: Getty Images)

Станом на ранок понеділка, 24 лютого, у більшості районів Києва фіксують суттєвий рівень забрудненості повітря. При цьому радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.