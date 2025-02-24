Київ посів 6 місце у світі за рівнем забруднення повітря: в яких районах найгірше
Станом на ранок понеділка, 24 лютого, у більшості районів Києва фіксують суттєвий рівень забрудненості повітря. При цьому радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
Зміст
- Забруднення повітря на правому березі Києва
- Забруднення повітря на лівому березі столиці
- Позиція Києва у світовому рейтингу якості повітря
- Ймовірні причини забруднення повітря та рекомендації
- Як киянам стежити за якістю повітря в місті
Забруднення повітря на правому березі Києва
У КМДА розповіли, що в цілому у столиці зранку 24 лютого утримується високий рівень забрудненості повітря.
На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зранку 14 лютого показники щодо забруднення є такими:
- вулиця Щусєва, 20 - загальний індекс якості повітря 70 (середній рівень забрудненості);
- вулиця Китаївська, 22 - загальний індекс якості повітря 72 (середній рівень забрудненості);
- проспект Берестейський, 97 - загальний індекс якості повітря 89 (високий рівень забрудненості);
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості);
- вулиця Турівська, 28 - загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості).
Забруднення повітря на лівому березі столиці
Тим часом на лівому березі Києва рівень забрудненості атмосферного повітря, згідно з інформацією КМДА, дуже високий.
На стаціонарних пунктах моніторингу забруднення повітря фіксують за такими адресами:
- вулиця Харківське шосе, 7/1 - загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості);
- вулиця Архітектора Вербицького, 26 - загальний індекс якості повітря 100 (дуже високий рівень забрудненості).
Позиція Києва у світовому рейтингу якості повітря
Згідно з інформацією провідного світового постачальника даних про забруднення повітря IQAir, станом на ранок 24 лютого Київ посів 6 місце в рейтингу якості повітря серед великих міст світу (з індексом 178 - "нездорове").
Якість повітря в Києві за даними IQAir (скриншот: iqair.com/ukraine/kyiv)
В цілому список 10 міст із найбільшим рівнем забруднення повітря має такий вигляд:
- Дакар (Сенегал);
- Сараєво (Боснія та Герцеговина);
- Лахор (Пакистан);
- Ташкент (Узбекистан);
- Ухань (Китай);
- Київ (Україна);
- Делі (Індія);
- Белград (Сербія);
- Шанхай (Китай);
- Карачі (Пакистан).
Рейтинг якості повітря у великих містах світу (скриншот: iqair.com/world-air-quality)
Ймовірні причини забруднення повітря та рекомендації
Українцям розповіли, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу).
"Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", - уточнили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
До поліпшення ситуації зі станом повітря громадянам рекомендують:
- зачинити вікна (утримуватись від провітрювання приміщень);
- обмежити перебування на вулиці (особливо тривале);
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря - увімкнути його на максимум.
Як киянам стежити за якістю повітря в місті
Загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
- ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
- SO2 (діоксид сірки);
- NO2 (діоксид азоту);
- О3 (приземний озон);
- CO (оксид вуглецю).
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
- або на карті за посиланням;
- або в додатку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому якість повітря взимку може напряму залежати від погоди.
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