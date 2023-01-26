ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев после ракетной атаки не может вернуться к свету по графикам: названа причина

Новина українською →
Киев, Четверг 26 января 2023 14:15
Киев после ракетной атаки не может вернуться к свету по графикам: названа причина Фото: Киев после ракетной атаки не может вернуться к свету по графикам (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Киев после ракетной атаки в четверг, 26 января, не может вернуться к свету по графику, сейчас в столице действуют экстренные отключения света. Это связано с ударами РФ по энергообъектам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Поскольку Киев входит в большую энергетическую систему страны, столица не может вернуться к стабилизационным отключениям", - говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением системы.

Атака на энергообъекты Украины 26 января

26 января Россия нанесла массированный удар ракетами по Украине. На всей территории была объявлена воздушная тревога. 47 ракет из 55 запущенных оккупантами удалось сбить силами украинской ПВО. Под ударом снова оказались объекты энергетики.

В частности, в Одесской области повреждения получили два объекта, в Киевской области также ракета попала по энергетическому объекту. После двух атак Украины - дронами ночью и ракетами - утром, энергетики постепенно возвращают плановые графики ограничений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев відключеня світла
NEWS
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
ПВО отработала, но есть удары по энергетике: последствия ракетной атаки на Украину
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света