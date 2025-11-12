Киев для переселенцев: сколько ВПЛ приютила столица и какую помощь оказывает

Переселенцы в Киеве получают те же права и социальные услуги

Переселенцы в столице получают те же права и социальные услуги, что и киевляне, включая доступ к медицине, образованию, материальную помощь и бесплатный проезд в транспорте для социально незащищенных групп.

"Киев остается городом, который принимает, поддерживает и помогает людям, потерявшим дом из-за российской агрессии", - подчеркнула заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, количество переселенцев ежегодно растет: в 2022 году - было более 170 тысяч, в 2023-м - 370 тысяч, а в 2024-м - более 420 тысяч.

Социальная поддержка ВПЛ: программа "Забота. Навстречу киевлянам"

Киев предоставляет внутренне перемещенным лицам комплексную помощь через городскую целевую программу:

материальная помощь малообеспеченным : в 2025 году 22 тысяч человек получили выплаты на сумму 58 млн грн;

: в 2025 году 22 тысяч человек получили выплаты на сумму 58 млн грн; бесплатное питание для детей : в школах и детсадах ВПЛ потратили 200 млн грн;

: в школах и детсадах ВПЛ потратили 200 млн грн; компенсация за проезд в транспорте : 38 тысяч человек получили льготы на сумму 32 млн грн;

: 38 тысяч человек получили льготы на сумму 32 млн грн; помощь от территориальных центров социального обслуживания: более 1 900 человек получают продуктовые наборы, горячее питание, средства гигиены и медицинские комплекты.

Кроме того, в 8 столичных интернатах проживают 335 переселенцев из 2 350 воспитанников, что составляет более 15% от общего количества. Все они имеют полный доступ к социальным и медицинским услугам.

Интеграция переселенцев и консультационная поддержка

Для помощи ВПЛ город совместно с БФ "Рокада" создал коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской центр комплексной помощи внутренне перемещенным лицам". Здесь внутренне перемещенные лица смогут получить:

первичную юридическую и психологическую помощь;

социальное сопровождение;

консультации по восстановлению документов;

участие в культурных и образовательных мероприятиях.

Телефон для обращений: 050-879-78-66.

Медицинские услуги для переселенцев

ВПЛ имеют полноценный доступ к медицинским учреждениям Киева и могут выбирать семейного врача независимо от места регистрации.

Через городские программы "Поддержка и развитие отрасли здравоохранения столицы" и "Общественное здоровье" переселенцы получают дорогостоящие медицинские услуги: помощь при хронических заболеваниях, поддержка онкопациентов, дорогостоящие обследования и реабилитация.