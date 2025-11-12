Киев для переселенцев: сколько ВПЛ приютила столица и какую помощь оказывает

В Киеве сейчас зарегистрировано 433 214 человек со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), среди которых более 70 тысяч детей и более 75 тысяч пенсионеров. Это значительно больше, чем было в предыдущие годы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Переселенцы в столице получают те же права и социальные услуги, что и киевляне, включая доступ к медицине, образованию, материальную помощь и бесплатный проезд в транспорте для социально незащищенных групп.
"Киев остается городом, который принимает, поддерживает и помогает людям, потерявшим дом из-за российской агрессии", - подчеркнула заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
По ее словам, количество переселенцев ежегодно растет: в 2022 году - было более 170 тысяч, в 2023-м - 370 тысяч, а в 2024-м - более 420 тысяч.
Киев предоставляет внутренне перемещенным лицам комплексную помощь через городскую целевую программу:
Кроме того, в 8 столичных интернатах проживают 335 переселенцев из 2 350 воспитанников, что составляет более 15% от общего количества. Все они имеют полный доступ к социальным и медицинским услугам.
Для помощи ВПЛ город совместно с БФ "Рокада" создал коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской центр комплексной помощи внутренне перемещенным лицам". Здесь внутренне перемещенные лица смогут получить:
Телефон для обращений: 050-879-78-66.
ВПЛ имеют полноценный доступ к медицинским учреждениям Киева и могут выбирать семейного врача независимо от места регистрации.
Через городские программы "Поддержка и развитие отрасли здравоохранения столицы" и "Общественное здоровье" переселенцы получают дорогостоящие медицинские услуги: помощь при хронических заболеваниях, поддержка онкопациентов, дорогостоящие обследования и реабилитация.
