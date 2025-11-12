Київ для переселенців: скільки ВПО прихистила столиця і яку допомогу надає

У Києві зараз зареєстровано 433 214 осіб зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), серед яких понад 70 тисяч дітей і понад 75 тисяч пенсіонерів. Це значно більше, ніж було у попередні роки.
Переселенці у столиці отримують ті ж права та соціальні послуги, що й кияни, включно з доступом до медицини, освіти, матеріальною допомогою та безплатним проїздом у транспорті для соціально незахищених груп.
"Київ лишається містом, що приймає, підтримує і допомагає людям, які втратили дім через російську агресію", - підкреслила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
За її словами, кількість переселенців щороку зростає: у 2022 році - було понад 170 тисяч, у 2023-му - 370 тисяч, а у 2024-му - понад 420 тисяч.
Київ надає внутрішньо переміщеним особам комплексну допомогу через міську цільову програму:
Крім того, у 8 столичних інтернатах проживають 335 переселенців із 2 350 вихованців, що складає понад 15% від загальної кількості. Усі вони мають повний доступ до соціальних і медичних послуг.
Для допомоги ВПО місто спільно з БФ "Рокада" створило комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр комплексної допомоги внутрішньо переміщеним особам". Тут внутрішньо переміщені особи зможуть отримати:
Телефон для звернень: 050-879-78-66.
ВПО мають повноцінний доступ до медичних закладів Києва та можуть вибрати сімейного лікаря незалежно від місця реєстрації.
Через міські програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці" та "Громадське здоров’я" переселенці отримують дороговартісні медичні послуги: допомога при хронічних захворюваннях, підтримка онкопацієнтів, високовартісні обстеження та реабілітація.
