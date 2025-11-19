Киев получил только "сигналы". США и РФ обсудили завершение войны без Украины, - Reuters

Что предшествовало

Ранее источники в Белом доме сообщили Politico, что рамочное соглашение о прекращении войны России против Украины могут согласовать уже в ближайшее время.

Команда американского президента Дональда Трампа проводила переговоры с Москвой без участия Евросоюза и Украины. Итог переговоров Киеву Белый дом собирается подать уже как итоговое и принятое решение.

Также ранее стало известно, что администрация Трампа тайно консультируется с Россией, чтобы разработать новый план по прекращению войны в Украине. Он будет состоять из 28 пунктов.

Как пишет Axios, план США из 28 пунктов вдохновлен успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения по Газе. В то же время издание пишет, что пока непонятно, как план подходит к такому сложному вопросу, как территории.

По словам американского чиновника, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Причем он уже обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Американский чиновник подтвердил, что Белый дом начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников. При этом администрация Трампа считает, что есть реальный шанс привлечь на свою сторону Украину и европейцев, и что план будет адаптироваться на основе предложений разных сторон.