Почему небо над городами Украины краснеет на закате солнца: объяснение метеорологов

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему вечернее небо над Киевом и другими городами нашей страны в последнее время часто приобретает яркие, в частности красные оттенки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Почему небо на закате солнца приобретает яркие красные оттенки

Украинцам рассказали, что зимой воздух обычно более холодный и чистый - из-за меньшего содержания влаги.

"Благодаря этому красные оттенки становятся ярче, поскольку пыль и водяной пар меньше влияют на рассеивание", - объяснили в Укргидрометцентре.

Это связано с тем, что на морозе в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда.

"Они преломляют и рассеивают солнечный свет, что также усиливает красные и оранжевые тона", - отметили эксперты.

Важно и то, что холодный воздух имеет более высокую плотность, что также влияет на преломление света.

"Это создает дополнительные условия для усиления красных цветов в закатном небе", - отметили метеорологи.

Итак, в целом, зимой красное небо на закате выглядит ярче из-за сочетания:

более чистой атмосферы;

кристаллов льда;

физических свойств света.

Публикация Укргидрометцентра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)