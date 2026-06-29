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В Чернобыльской зоне после атаки дронов продолжаются пожары, дым может добраться до Киева

19:16 29.06.2026 Пн
2 мин
Есть ли угроза радиации и при каких условиях дым может снова накрыть столицу?
aimg Мария Науменко
В Чернобыльской зоне после атаки дронов продолжаются пожары, дым может добраться до Киева Фото: спасатель при ликвидации пожара (Getty Images)
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Пожар после атаки российских дронов в Чернобыльской зоне до сих пор не удалось полностью потушить. Специалисты оценивают риски для воздуха и следят за радиационным фоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения .

По данным агентства, к ликвидации пожаров привлечены подразделения ГСЧС, предприятия сферы управления ГАЗВ и специализированная техника. В зону отчуждения также направили силы и средства сводного отряда ГСЧС в Киевской области.

29 июня спасатели полностью ликвидировали пожар в одном из природоохранных научно-исследовательских отделений.

На других участках продолжаются работы по локализации очагов возгорания и недопущения распространения огня. За ситуацией следят с помощью видеонаблюдения и возможностей сил обороны Украины.

В Чернобыльской зоне после атаки дронов продолжаются пожары, дым может добраться до КиеваФото: спасатели ликвидируют лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения после падения российских беспилотников (facebook.com/dazv.gov.ua)

Что с радиационным фоном

"Радиационный контроль осуществляется в непрерывном режиме автоматизированной системой мониторинга. Превышение контрольных уровней мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Почему дым может снова добраться до Киева

В то же время, специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины анализируют спутниковые данные по загрязнению воздуха.

По их данным, 27-28 июня продукты горения уже ухудшили качество воздуха и видимость в Киеве, а также Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области.

По данным спутника Sentinel-5P, были зафиксированы шлейфы загрязненного воздуха с повышенным содержанием угарного газа и твердых частиц, простиравшихся на расстояние до 170 км от очагов пожаров.

В Чернобыльской зоне после атаки дронов продолжаются пожары, дым может добраться до КиеваФото: спутниковые снимки распространения дыма от пожаров в Чернобыльской зоне и очагов возгорания (facebook.com/new.uhmi.org.ua)

По состоянию на 29 июня пожары в Чернобыльской зоне продолжаются. Если ветер будет северным, дым может снова распространиться в сторону Киева и близлежащих населенных пунктов.

Напомним, в ночь на 7 июня российский ударный беспилотникатаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне .

В результате удара частично было разрушено здание приемки контейнеров, а также возник пожар, который оперативно ликвидировали.

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