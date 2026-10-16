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На Дарницкой ТЭЦ устраняют последствия обстрелов, отопления еще нет

18:46 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
На Дарницкой ТЭЦ устраняют последствия обстрелов, отопления еще нет Фото: Дарницкую ТЭЦ в Киеве ремонтируют после обстрела (Getty Images)
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На Дарницкой ТЭЦ продолжаются восстановительные работы, чтобы устранить последствия ракетной атаки РФ. Жители двух районов Киева пока остаются без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООО "Евро-Реконструкция" в Facebook.

Дарницкая ТЭЦ под ремонтом

Специалисты предприятия, спасатели и подрядные организации работают над устранением повреждений, нанесенных вражеским ударом, говорят в компании.

ООО "Евро-Реконструкция" пытается как можно быстрее:

  • возобновить предоставление услуг,
  • начать подачу тепла потребителям.

В компании понимают важность своевременного начала отопительного сезона для потребителей: жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева.

"Повреждения, понесенные объектом, значительны. Однако мы прилагаем все усилия, чтобы завершить работы в кратчайшие возможные сроки", - пообещали они.

Что известно

ООО "Евро-Реконструкция" - это частная энергетическая компания в Киеве, которая является оператором и владельцем Дарницкой ТЭЦ-4 .

Она обеспечивает снабжение отопления и горячей водой для жителей и предприятий левого берега столицы.

Ранее РБК-Украина писала, что в Киеве 16 октября начался отопительный сезон.

По словам городского головы Виталия Кличко, отопление будут включать по всему Киеву, кроме части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект.

Кроме того, Россия планирует вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы создать масштабный гуманитарный кризис. Главными целями для ударов враг избрал Киев, Харьков и Одессу, пишет NYT.

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