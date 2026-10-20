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В Киеве возобновили движение метро на "красной линии": работает ли станция "Черниговская"

07:20 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
В Киеве возобновили движение метро на "красной линии": работает ли станция "Черниговская" Фото: станция метро "Черниговская" после атаки РФ (Getty Images)
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В Киеве по утрам вторника, 20 октября, возобновили движение поездов на "красной" линии метро между станциями "Академгородок" и "Лесная". В то же время, станция "Черниговская" после атаки РФ до сих пор пока не функционирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"Сегодня утром поезда на "красной" линии снова курсируют между станциями "Академгородок" и "Лесная", также станция "Лесная" возобновила работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Однако станция метро "Черниговская", расположенная между двумя вышеупомянутыми, до сих пор временно не работает для пассажирских перевозок. В КГГА подчеркнули, что о возобновлении будет сообщено дополнительно, а пока поезда проезжают мимо станции без остановки.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 19 октября россияне совершили массированный обстрел Киева с применением баллистических ракет. В результате обстрела получила повреждения станция метро "Черниговская".

В частности, повреждены витражные окна, платформа и фасад станции. Кроме того, в результате атаки были повреждены колеи, контактный рельс и система электроснабжения и управления движением.

"В общей сложности на участке работало более 70 специалистов различных профильных служб "Киевского метрополитена", чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия массированного обстрела. Спасибо всем работникам, которые прилагали максимум усилий, чтобы как можно скорее возобновить движение и вернуть привычную работу "красной" линии метрополитена", - проинформировали в КМ.

Детальнее о том, как выглядит станция метро "Черниговская" после российской атаки - читайте и смотрите в материале РБК-Украина.

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