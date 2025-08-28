Киев и Будапешт обсудили условия по разблокированию вступления Украины в ЕС

Качка встретился с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бокой, заместителем министра иностранных дел Левенте Мадяром и министром сельского хозяйства Иштваном Надем.

В рамках переговоров стороны обсудили прогресс Украины в процессе евроинтеграции, подготовку к открытию первых переговорных кластеров, вопросы защиты прав национальных меньшинств, инициативы по обеспечению устойчивого мира, а также перспективы развития двусторонних отношений.

Качка акцентировал на том, что прямой диалог и сотрудничество между Украиной и Венгрией является самым эффективным путем для реализации общих интересов двух стран. Он подчеркнул, что интеграция Украины в ЕС будет способствовать укреплению украинско-венгерских отношений и развитию взаимодействия между обществами обоих государств.

Венгрия выступает против присоединения Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС. Так, в июне, накануне саммита ЕС Орбан отметил, что война в Украине является "главной проблемой", и поэтому Венгрия якобы не готова поддерживать интеграцию страны, которая находится в состоянии вооруженного конфликта.

Как признал несколько месяцев назад глава польской дипломатии Радослав Сикорский, главным поражением его страны во время председательства в Совете ЕС стало то, что из-за вето Будапешта так и не удалось открыть ни одного раздела переговоров с Киевом.