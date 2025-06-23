Киев волнами атакуют "Шахеды": есть попадания в дома и вспыхнули пожары

В мэрии отметили, что в течение ночи возможен заход нескольких волн вражеских дронов на столицу.

Соломенский район

В 01:01 Ткаченко сообщил о пожаре крыши нежилого здания в Соломенском районе.

"В Соломенском районе, предварительно, попадание обломков в нежилое здание. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.

Позже мэр добавил, что в Соломенском районе пока один пострадавший, его осматривают медики.

В 01:16 в КГВА сообщили о последствиях атаки на еще одной локации в Соломенском районе. На место выехали экстренные службы. Детали выясняются.

"Фиксируем последствия атаки на нескольких локациях в Соломенском районе. Тем временем новые дроны заходят в воздушное пространство столицы. Работает ПВО", - написал Ткаченко.

В 01:40 Кличко сообщил о госпитализации двух пострадавших в Соломенском районе.

"Есть информация еще о пожаре в этом районе, в результате падения обломков.

Экстренные службы направляются", - сообщил он.

В Соломенском районе пожар в частном секторе.

Святошинский район

Предварительно в Святошинском районе зафиксировано попадание во многоквартирный дом. Ожидается подтверждение информации.

Также в Святошинском районе обломки упали на открытой территории. Ожидается подтверждение информации.

В 01:47 Ткаченко сообщил, что информация о попадании в многоэтажку в Святошинском районе не подтвердилась.

Дарницкий район

Фиксируются также последствия атаки в Дарницком районе Киева. Предварительно - без пожара и пострадавших.