Київ хвилями атакують "Шахеди": є влучання уламків і спалахнули пожежі

Російські ударні дрони масовано атакують Київ. У різних районах столиці зафіксоване падіння уламків, спалахнули пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка, мера столиці Віталія Кличка.
У мерії зазначили, що впродовж ночі можливий захід кількох хвиль ворожих дронів на столицю.
"В Соломʼянському районі горить дах нежитлової будівлі", - зазначив Ткаченко.
"У Соломʼянському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.
Згодом мер додав, що в Соломʼянському районі наразі один постраждалий, його оглядають медики.
В 01:16 у КМВА повідомили про наслідки атаки на ще одній локації в Соломʼянському районі. На місце вирушили екстрені служби. Деталі зʼясовуються.
"Фіксуємо наслідки атаки на кількох локаціях в Соломʼянському районі. Тим часом нові дрони заходять в повітряний простір столиці. Працює ППО", - написав Ткаченко.
Попередньо у Святошинському районі зафіксоване влучання у багатоквартирний будинок.
Також у Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Очікується підтвердження інформації.
Ввечері 22 червня, російські загарбники запустили в напрямку України велику кількість ударних дронів.
Близько півночі у Києві пролунали перші вибухи через роботу сил ППО по ворожих цілях.
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