В Киеве звучат взрывы на фоне атаки дронов
В Киеве слышны звуки взрывов. Город атакуют российские ударные дроны, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и главу КГВА Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.
"В столице продолжается работа сил ПВО. Жители и гости города, лучше переждать угрозу в укрытиях! Много дронов в области, возможен также курс на Киев", - написал Ткаченко.
"Силы ПВО работают на Оболони. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.
Воздушная тревога в столице была объявлена в 23:53.
В 00:10 мониторинговые каналы сообщили об отсутствии вражеских дронов в Киеве и окрестностях.
Дроновая атака РФ
Вечером 22 июня российские захватчики запустили в направлении Украины ударные дроны.
Во многих областях севера, востока, юга и центра объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.
Накануне вечером агрессор ударил баллистическими ракетами по Запорожью.
В ночь на 22 июня россияне выпустили по Украине около 50 ударных дронов, а также баллистические ракеты.
Целью ударов были Черниговская, Сумская и Одесская области.
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