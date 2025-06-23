В Киеве звучат взрывы на фоне атаки дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и главу КГВА Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице продолжается работа сил ПВО. Жители и гости города, лучше переждать угрозу в укрытиях! Много дронов в области, возможен также курс на Киев", - написал Ткаченко.

"Силы ПВО работают на Оболони. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.

Воздушная тревога в столице была объявлена в 23:53.

В 00:10 мониторинговые каналы сообщили об отсутствии вражеских дронов в Киеве и окрестностях.