Квартиры под Киевом: сколько стоит жилье в пригороде и где дешевле всего
Стоимость однокомнатных квартир под Киевом колеблется от 25 до 53 тысяч долларов. Самое дешевое жилье в Гостомеле, самое дорогое - в Петропавловской Борщаговке.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько стоит недвижимость в пригороде столицы.
Гостомель
Самая дешевая недвижимость в пригороде Киева - в Гостомеле. Там в среднем 1 кв. м жилья на вторичном рынке стоит 697-778 долларов. Однокомнатные квартиры продают за 25 300 долларов, двухкомнатные - 42 900 и трехкомнатные - 58 000 долларов.
Буча
Немного выше цены на жилье в Буче. Средняя стоимость "квадрата" недвижимости там составляет 857-881 доллар. Однокомнатную квартиру можно купить за 34 тысячи долларов, двухкомнатную - 50 500, а трехкомнатную - 73 700 долларов.
Ирпень
Еще дороже квартиры в Ирпене, что обусловлено лучшим транспортным сообщением со столицей. Здесь стоимость 1 кв. м недвижимости колеблется от 831 до 948 долларов. Цены на однокомнатные квартиры в среднем составляют 35 тысяч, двухкомнатные - 54 тысяч и 65 тысяч долларов.
Вишневое
"Квадрат" жилья в Вишневом стоит от 1000 до 1090 долларов. Однокомнатные квартиры продают за 42 500 долларов, двухкомнатные - 62 тысячи, трехкомнатные - 72 тысячи долларов. Добавим, что цены в Вишневом даже выше, чем в столичном Деснянском районе, где стоимость квартир стартует от 40 тысяч долларов.
Бровары
В Броварах 1 кв. м недвижимости продают от 951 до 1000 долларов. В среднем однокомнатные квартиры стоят 43 500 долларов, двухкомнатные - 58 500, трехкомнатные - 75 тысяч долларов.
Вышгород
В тройку городов с самой дорогой недвижимостью в окрестностях Киева входит Вышгород. Средняя стоимость "квадрата" жилья здесь составляет 866 до 1000 долларов. Цены на однокомнатные квартиры колеблются в пределах 45 тысяч, двухкомнатные - 59 тысяч, трехкомнатные - 70 500 долларов.
Софиевская Борщаговка
Одной из самых дорогих является Софиевская Борщаговка. Высокие цены обусловлены непосредственной близостью к столице, а также хорошей инфраструктурой. "Квадрат" жилья здесь в среднем продают за 1090 - 1180 долларов. Однокомнатные квартиры стоят 45 600 долларов, двухкомнатные - 70 тысяч и трехкомнатные - 92 тысячи долларов.
Петропавловская Борщаговка
Лидером по стоимости недвижимости в пригороде Киева является Петропавловская Борщаговка. В среднем цены за 1 кв. м колеблются от 1000 до 1260 долларов. Однокомнатные квартиры стоят 53 300 долларов, двухкомнатные - 71 тысяча долларов, данных о трехкомнатных квартирах - нет.
Стоимость жилья в Киеве и пригороде (скриншот сайта ЛУН)
Добавим, что в Киеве "квадрат" недвижимости в среднем стоит 1490 долларов. Цены на однокомнатные квартиры составляют 63 тысячи долларов, двухкомнатные - 97 тысяч и трехкомнатные - 141 тысяча долларов.
Недавно мы рассказывали о том, что в Киеве за последние полгода снова подскочили цены на все виды недвижимости, как на вторичном рынке, так и на первичном. Однокомнатные квартиры подорожали на 5%, двух- и трехкомнатные - на 8%.
Читайте также о том, что в Украине снова подорожали однокомнатные квартиры, больше всего - в западных регионах. Все рекорды побило Ровно, там цены на жилье подскочили на 11% в долларовом эквиваленте.
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