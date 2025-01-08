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В пригороде Киева подняли цены на воду: за что и сколько придется платить

Среда 08 января 2025 14:10
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В пригороде Киева подняли цены на воду: за что и сколько придется платить Потребителям КП "Бучасервис" за воду придется платить больше (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В одной из объединенных территориальных общин в пригороде Киева изменили тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия бучанской общины "Бучасервис" в Facebook.

Почему и как именно выросли тарифы на воду

В КП "Бучасервис" рассказали, что изменение тарифов вступило в действие с 1 января 2025 года.

Отмечается, что предыдущие тарифы оставались неизменными с 2022 года и уже не соответствуют реальным затратам предприятия на предоставление услуг надлежащего качества.

То есть необходимость пересмотра тарифов обусловлена объективными факторами:

  • значительным ростом стоимости электроэнергии
  • увеличением цен на материально-технические ресурсы
  • подорожанием горюче-смазочных материалов
  • потребностью во внедрении альтернативных источников питания из-за нестабильного электроснабжения

Уточняется, что решение о пересмотре тарифов было принято в соответствии с действующим законодательством Украины.

Для обеспечения прозрачности процесса формирования новых тарифов:

  • был проведен детальный анализ структуры тарифа специальной рабочей группой, созданной решением исполнительного комитета Бучанского городского совета
  • были учтены предложения по оптимизации расходов
  • было привлечено экспертное заключение Всеукраинского объединения организаций работодателей "Федерация работодателей коммунальной инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Украины"

Исходя из этого, новые тарифы для потребителей КП "Бучасервис" являются следующими:

  • централизованное водоснабжение - 20,47 гривны за 1 метр кубический (с НДС)
  • централизованное водоотведение - 35,89 гривны за 1 метр кубический (с НДС)

"Мы понимаем, что повышение тарифов является чувствительным вопросом для общества, однако оно является необходимым шагом для обеспечения стабильного водоснабжения и водоотведения", - подытожили в коммунальном предприятии.

В пригороде Киева подняли цены на воду: за что и сколько придется платитьВ пригороде Киева подняли цены на воду: за что и сколько придется платить

Публикация КП "Бучасервис" (скриншот: facebook.com/buchaservice)

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