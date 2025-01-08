В пригороде Киева подняли цены на воду: за что и сколько придется платить
В одной из объединенных территориальных общин в пригороде Киева изменили тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия бучанской общины "Бучасервис" в Facebook.
Почему и как именно выросли тарифы на воду
В КП "Бучасервис" рассказали, что изменение тарифов вступило в действие с 1 января 2025 года.
Отмечается, что предыдущие тарифы оставались неизменными с 2022 года и уже не соответствуют реальным затратам предприятия на предоставление услуг надлежащего качества.
То есть необходимость пересмотра тарифов обусловлена объективными факторами:
- значительным ростом стоимости электроэнергии
- увеличением цен на материально-технические ресурсы
- подорожанием горюче-смазочных материалов
- потребностью во внедрении альтернативных источников питания из-за нестабильного электроснабжения
Уточняется, что решение о пересмотре тарифов было принято в соответствии с действующим законодательством Украины.
Для обеспечения прозрачности процесса формирования новых тарифов:
- был проведен детальный анализ структуры тарифа специальной рабочей группой, созданной решением исполнительного комитета Бучанского городского совета
- были учтены предложения по оптимизации расходов
- было привлечено экспертное заключение Всеукраинского объединения организаций работодателей "Федерация работодателей коммунальной инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Украины"
Исходя из этого, новые тарифы для потребителей КП "Бучасервис" являются следующими:
- централизованное водоснабжение - 20,47 гривны за 1 метр кубический (с НДС)
- централизованное водоотведение - 35,89 гривны за 1 метр кубический (с НДС)
"Мы понимаем, что повышение тарифов является чувствительным вопросом для общества, однако оно является необходимым шагом для обеспечения стабильного водоснабжения и водоотведения", - подытожили в коммунальном предприятии.
Публикация КП "Бучасервис" (скриншот: facebook.com/buchaservice)
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