В пригороде Киева подняли цены на воду: за что и сколько придется платить

В одной из объединенных территориальных общин в пригороде Киева изменили тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия бучанской общины "Бучасервис" в Facebook.

Почему и как именно выросли тарифы на воду

В КП "Бучасервис" рассказали, что изменение тарифов вступило в действие с 1 января 2025 года.

Отмечается, что предыдущие тарифы оставались неизменными с 2022 года и уже не соответствуют реальным затратам предприятия на предоставление услуг надлежащего качества.

То есть необходимость пересмотра тарифов обусловлена объективными факторами:

значительным ростом стоимости электроэнергии

увеличением цен на материально-технические ресурсы

подорожанием горюче-смазочных материалов

потребностью во внедрении альтернативных источников питания из-за нестабильного электроснабжения

Уточняется, что решение о пересмотре тарифов было принято в соответствии с действующим законодательством Украины.

Для обеспечения прозрачности процесса формирования новых тарифов:

был проведен детальный анализ структуры тарифа специальной рабочей группой, созданной решением исполнительного комитета Бучанского городского совета

были учтены предложения по оптимизации расходов

было привлечено экспертное заключение Всеукраинского объединения организаций работодателей "Федерация работодателей коммунальной инфраструктуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Украины"

Исходя из этого, новые тарифы для потребителей КП "Бучасервис" являются следующими:

централизованное водоснабжение - 20,47 гривны за 1 метр кубический (с НДС)

централизованное водоотведение - 35,89 гривны за 1 метр кубический (с НДС)

"Мы понимаем, что повышение тарифов является чувствительным вопросом для общества, однако оно является необходимым шагом для обеспечения стабильного водоснабжения и водоотведения", - подытожили в коммунальном предприятии.

Публикация КП "Бучасервис" (скриншот: facebook.com/buchaservice)