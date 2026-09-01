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РФ удвоило производство реактивных БПЛА: Бескрестнов назвал новые цифры

04:28 01.09.2026 Вт
3 мин
По словам Сергея "Флеша", оккупанты выпускают более 3000 дронов в месяц
aimg Филипп Бойко
РФ удвоило производство реактивных БПЛА: Бескрестнов назвал новые цифры Фото: Сергей "Флэш" Бескрестнов (telegram/Сергей Бескрестнов)
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Россия продолжает наращивать производство ударных беспилотников, делая ставку на более быстрые цели. Украинская сторона фиксирует существенное увеличение количества реактивных БПЛА и ожидает дальнейшего развития этого направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам внештатного советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, Россия уже приблизилась к запланированным объемам производства реактивных беспилотников.

"В прошлом месяце, по нашей статистике, было 1500 атак реактивных БПЛА. В этом месяце мы уже насчитали 3000 реактивных беспилотников", – рассказал Бескрестнов.

Он отметил, что, по данным украинской разведки, Россия планирует производить 36-40 тысяч беспилотников в год. Это соответствует более чем 3 тысячам БПЛА в месяц.

"То есть более трех тысяч в месяц. Можно сказать, что они уже вышли на эту мощность", - отметил советник.

Враг сосредоточился именно на реактивных дронах

Бескрестнов заявил, что РФ продолжит одновременно производить реактивные и обычные бензиновые беспилотники. По его прогнозу, около 60% производства будет приходиться на реактивные аппараты, а остальные – на обычные дроны типа Shahed-136/"Герань-2".

По словам советника, для атак по нефронтовым областям Россия все активнее будет использовать именно реактивные беспилотники. Одной из причин он назвал активное применение украинскими военными перехватчиками против более медленных целей.

В то же время, по словам Бескрестнова, Россия работает над дальнейшим увеличением скорости своих ударных беспилотников.

"Россияне понимают, что мы построим реактивные перехватчики. Это только вопрос времени", – сказал он.

РФ готовит новые ударные средства

Параллельно Россия работает над другими скоростными поражениями. В частности, Бескрестнов рассказал о "Бандероле", которую назвал дешевой реактивной крылатой ракетой.

По его словам, прогноз производства "Бандеролей" предусматривает до 1000 единиц в месяц.

"Кроме того, они будут производить аналогичную ударную реактивную ракету под названием "Дань-Т", "Дань-М", а также "Герань-5"", - добавил советник.

Он уточнил, что новые российские ударные средства могут иметь скорость около 500-650 км/ч. Также они, по его словам, могут лететь на очень низкой высоте и активно маневрировать.

Такие характеристики, по оценке Бескрестнова, могут усложнять работу украинской противовоздушной обороны.

Контекст заявления советника Зеленского

В последние дни оккупанты используют новую тактику истощения украинцев - постоянно малыми порциями запускают реактивные дроны, из-за чего в Киеве и других городах раздаются воздушные тревоги и прекращают работу предприятия и бизнес.

Основное давление производится именно на Киев. Поэтому украинские власти рассматривают варианты, чтобы тревоги не прерывали работу всех заведений в Киеве. Предлагается разделять виды тревог на "желтую" и "красную".

Депутаты тоже приспособятся к новым условиям. В Верховной Раде готовят новый формат работы во время тревог и голосования по QR-кодам.

На этом фоне киевские власти предложили разрешить работу "зеленой" ветки метро без ограничений, а также скорректировать правила комендантского часа.

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