РФ удвоило производство реактивных БПЛА: Бескрестнов назвал новые цифры

Россия продолжает наращивать производство ударных беспилотников, делая ставку на более быстрые цели. Украинская сторона фиксирует существенное увеличение количества реактивных БПЛА и ожидает дальнейшего развития этого направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По словам внештатного советника президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова, Россия уже приблизилась к запланированным объемам производства реактивных беспилотников.

"В прошлом месяце, по нашей статистике, было 1500 атак реактивных БПЛА. В этом месяце мы уже насчитали 3000 реактивных беспилотников", – рассказал Бескрестнов.

Он отметил, что, по данным украинской разведки, Россия планирует производить 36-40 тысяч беспилотников в год. Это соответствует более чем 3 тысячам БПЛА в месяц.

"То есть более трех тысяч в месяц. Можно сказать, что они уже вышли на эту мощность", - отметил советник.

Враг сосредоточился именно на реактивных дронах

Бескрестнов заявил, что РФ продолжит одновременно производить реактивные и обычные бензиновые беспилотники. По его прогнозу, около 60% производства будет приходиться на реактивные аппараты, а остальные – на обычные дроны типа Shahed-136/"Герань-2".

По словам советника, для атак по нефронтовым областям Россия все активнее будет использовать именно реактивные беспилотники. Одной из причин он назвал активное применение украинскими военными перехватчиками против более медленных целей.

В то же время, по словам Бескрестнова, Россия работает над дальнейшим увеличением скорости своих ударных беспилотников.

"Россияне понимают, что мы построим реактивные перехватчики. Это только вопрос времени", – сказал он.

РФ готовит новые ударные средства

Параллельно Россия работает над другими скоростными поражениями. В частности, Бескрестнов рассказал о "Бандероле", которую назвал дешевой реактивной крылатой ракетой.

По его словам, прогноз производства "Бандеролей" предусматривает до 1000 единиц в месяц.

"Кроме того, они будут производить аналогичную ударную реактивную ракету под названием "Дань-Т", "Дань-М", а также "Герань-5"", - добавил советник.

Он уточнил, что новые российские ударные средства могут иметь скорость около 500-650 км/ч. Также они, по его словам, могут лететь на очень низкой высоте и активно маневрировать.

Такие характеристики, по оценке Бескрестнова, могут усложнять работу украинской противовоздушной обороны.