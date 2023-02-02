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Киевляне смогут быстрее забирать эвакуированное авто при помощи "Дії"

Фото: киевляне смогут забирать эвакуированное авто при помощи "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жителям Киева упростили процесс возвращения автомобиля после эвакуации. Его можно будет забирать при помощи "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Он отметил, что раньше возвращение авто занимало немало времени. Теперь же в приложении "Київ Цифровий" можно будет делиться документом через "Дію", быстро получить QR-код и забрать машину со штрафплощадки.

Напомним, ранее стало известно, что в полиции назвали основания для эвакуации автомобиля.

Также мы писали, что комитет Рады поддержал растаможку автомобилей при помощи "Дії".

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КиевМихаил ФедоровДія