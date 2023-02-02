Кияни зможуть швидше забирати евакуйоване авто за допомогою "Дії"

Жителям Києва спростили процес повернення автомобіля після евакуації. Його можна буде забирати за допомогою "Дії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.
Він зазначив, що раніше повернення авто займало чимало часу. Тепер же у додатку "Київ Цифровий" можна буде ділитися документом через "Дію", швидко отримати QR-код та забрати машину зі штрафмайданчика.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в поліції назвали підстави для евакуації автомобіля.
Також ми писали, що комітет Ради підтримав розмитнення автомобілів за допомогою "Дії".
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