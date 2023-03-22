Киевляне смогут приобрести QR-билет на городскую электричку с помощью "Киев Цифровой"

Как рассказали в ведомстве, в приложении можно будет сгенерировать QR-билет. После этого его можно будет отсканировать на валидаторе, равно как в метро и наземном транспорте.

"QR-билет на электричку однодневный, поэтому воспользоваться им можно только в день приобретения. Билет не действует в других типах общественного транспорта. Стоимость билета - 15 гривен", - рассказали в КГГА.

Кроме этого сгенерированный билет можно будет передавать другому пользователю.

"Вдруг планы изменятся, можете поделиться билетом с другом", - говорится в сообщении.

Также в "Киев Цифровой" было добавлено еще одно обновление. Теперь там можно посмотреть станции метро и актуальные графики их работы.