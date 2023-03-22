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Киевляне смогут приобрести QR-билет на городскую электричку с помощью "Киев Цифровой"

Фото: киевляне смогут приобрести QR-билет на городскую электричку с помощью "Киев Цифровой" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Киевляне смогут приобрести билет на городскую кольцевую электричку через приложение "Киев Цифровой".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как рассказали в ведомстве, в приложении можно будет сгенерировать QR-билет. После этого его можно будет отсканировать на валидаторе, равно как в метро и наземном транспорте.

"QR-билет на электричку однодневный, поэтому воспользоваться им можно только в день приобретения. Билет не действует в других типах общественного транспорта. Стоимость билета - 15 гривен", - рассказали в КГГА.

Кроме этого сгенерированный билет можно будет передавать другому пользователю.

"Вдруг планы изменятся, можете поделиться билетом с другом", - говорится в сообщении.

Также в "Киев Цифровой" было добавлено еще одно обновление. Теперь там можно посмотреть станции метро и актуальные графики их работы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 марта правительство назначило нового главу "Укрзализныци" - им стал Евгений Лященко.

Также до международного аэропорта в румынском городе Яссы можно доехать по предложенному "Укрзализныцей" маршруту.

Кроме этого Укрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов.

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КиевУкрзализныця