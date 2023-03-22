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Кияни зможуть придбати QR-квиток на міську електричку за допомогою "Київ Цифровий"

Фото: кияни зможуть придбати QR-квиток на міську електричку за допомогою "Київ Цифровий" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кияни зможуть придбати квиток на міську кільцеву електричку через застосунок "Київ Цифровий".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як розповіли у відомстві, у застосунку можна буде згенерувати QR-квиток. Після цього його можна буде відсканувати на валідаторі, так само як у метро та наземному транспорті.

"QR-квиток на електричку одноденний, тому скористатися ним можна лише в день придбання. Квиток не діє в інших типах громадського транспорту. Вартість квитка - 15 гривень", - розповіли в КМДА.

Окрім цього згенерований квиток можна буде передавати іншому користувачу.

"Раптом плани зміняться, можете поділитися квитком з другом", - сказано в повідомленні.

Також в "Київ Цифровий" було додано ще одне оновлення. Відтепер там можна переглянути станції метро та актуальні графіки їхньої роботи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 березня, уряд призначив нового голову "Укрзалізниці" - ним став Євген Лященко.

Також до міжнародного аеропорту в румунському місті Ясси можна доїхати за запропонованим "Укрзалізницею" маршрутом.

Окрім цього Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків.

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