"Укрзализныця" предложила маршрут из Киева к лоукостеру в румынском городе Яссы
До международного аэропорта в румынском городе Яссы можно доехать по предложенному "Укрзализныцей" маршруту.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Как доехать до лоукостера:
- сесть на поезд №351 Киев - Кишинев, который отправляется по нечетным дням из Киева в 17:02 и прибывает на молдавскую станцию Унгены в 07:53 утра;
- после прохождения погранично-таможенного контроля, пересесть на поезд №821 Кишинев - Яссы - Сокола, который отправляется из Унгены ежедневно в 09:51 и прибывает на станцию Яссы-Сокола в 11:13;
- там вас встретят автобусы, которые довезут в центр города или в международный аэропорт Яссы.
Обратный путь:
- в 17:40 со станции Яссы-Сокола отправляется поезд №822 Яссы-Сокола - Кишинев, который прибывает на молдавскую станцию Унгены в 18:57;
- пересесть на поезд №352 Кишинев - Киев, который прибывает на станцию Унгены по четным дням в 20:21. Остановка поезда составляет 30 минут.
"Билеты на поезд №351/352 доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте и на сайте. На поезд №821 Кишинев - Унгены - Яссы-Сокола и его обратный рейс №822 билеты можно приобрести на сайте Молдавской железной дороги, в кассе вокзала в Унгенах или непосредственно у проводника в поезде", - добавляет "Укрзализныця".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Укрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов.
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