Киевляне получили "нулевые" платежки за тепло: почему и когда придет счет за январь

Киевлянам не начисляли плату за отопление в платежках за январь. Это связано с тем, что из-за российских атак возникли проблемы с теплоснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Читайте также: Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку: каких услуг касается
"В платежках за январь 2026 плата за централизованное отопление для населения не начислялась за период, когда услуга фактически не предоставлялась", - отметили в КГГА.
Там напомнили, что в результате массированных обстрелов система теплоснабжения была серьезно повреждена, из-за чего коммунальные службы были вынуждены временно приостановить предоставление услуг для большого количества потребителей.
При этом начисления за ту часть января, когда услуга предоставлялась бесперебойно - с начала месяца до первой атаки - будут включены в платежки за февраль, которые поступят жителям в марте.
Задержка с доставкой платежек в феврале была связана с необходимостью урегулирования процедуры перерасчета в соответствии с новым постановлением Кабмина №118.
Тем киевлянам, которые уже успели оплатить отопление за январь через автоматические платежи, средства будут засчитаны как переплата на последующие периоды.
Напомним, ранее Кабмин ввел механизм автоматического перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления или предоставления не в полном объеме.
Новые правила касаются отопления, горячей и холодной воды, канализации и вывоза мусора.
Главной особенностью решения является то, что потребителям больше не нужно писать заявления или собирать справки - обязанность фиксировать перебои и корректировать суммы в платежках возложена непосредственно на поставщиков услуг.