Кияни отримали "нульові" платіжки за тепло: чому та коли прийде рахунок за січень

"У платіжках за січень 2026 року плата за централізоване опалення для населення не нараховувалася за період, коли послуга фактично не надавалася", - зазначили в КМДА.

Там нагадали, що внаслідок масованих обстрілів систему теплопостачання було серйозно пошкоджено, через що комунальні служби були змушені тимчасово призупинити надання послуг для великої кількості споживачів.

Водночас нарахування за ту частину січня, коли послугу надавали безперебійно - від початку місяця до першої атаки - буде включено до платіжок за лютий, які надійдуть жителям у березні.

Затримка з доставкою платіжок у лютому була пов'язана з необхідністю врегулювання процедури перерахунку відповідно до нової постанови Кабміну №118.

Тим киянам, які вже встигли оплатити опалення за січень через автоматичні платежі, кошти буде зараховано як переплату на наступні періоди.