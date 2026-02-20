UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Кияни отримали "нульові" платіжки за тепло: чому та коли прийде рахунок за січень

Ілюстративне фото: у Києві після обстрілів почалися проблеми з опаленням (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Киянам не нараховували плату за опалення в платіжках за січень. Це пов'язано з тим, що через російські атаки виникли проблеми з теплопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Читайте також: Українцям автоматично перерахують плату за комуналку: яких послуг стосується

"У платіжках за січень 2026 року плата за централізоване опалення для населення не нараховувалася за період, коли послуга фактично не надавалася", - зазначили в КМДА.

Там нагадали, що внаслідок масованих обстрілів систему теплопостачання було серйозно пошкоджено, через що комунальні служби були змушені тимчасово призупинити надання послуг для великої кількості споживачів.

Водночас нарахування за ту частину січня, коли послугу надавали безперебійно - від початку місяця до першої атаки - буде включено до платіжок за лютий, які надійдуть жителям у березні.

Затримка з доставкою платіжок у лютому була пов'язана з необхідністю врегулювання процедури перерахунку відповідно до нової постанови Кабміну №118.

Тим киянам, які вже встигли оплатити опалення за січень через автоматичні платежі, кошти буде зараховано як переплату на наступні періоди.

Перерахунок комуналки

Нагадаємо, раніше Кабмін запровадив механізм автоматичного перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Нові правила стосуються опалення, гарячої та холодної води, каналізації та вивезення сміття.

Головною особливістю рішення є те, що споживачам більше не потрібно писати заяви чи збирати довідки - обов'язок фіксувати перебої та коригувати суми в платіжках покладено безпосередньо на постачальників послуг.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОпалювальный сезонКомунальні платежі