Киевляне получили "нулевые" платежки за тепло: почему и когда придет счет за январь

Киевлянам не начисляли плату за отопление в платежках за январь. Это связано с тем, что из-за российских атак возникли проблемы с теплоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"В платежках за январь 2026 плата за централизованное отопление для населения не начислялась за период, когда услуга фактически не предоставлялась", - отметили в КГГА.

Там напомнили, что в результате массированных обстрелов система теплоснабжения была серьезно повреждена, из-за чего коммунальные службы были вынуждены временно приостановить предоставление услуг для большого количества потребителей.

При этом начисления за ту часть января, когда услуга предоставлялась бесперебойно - с начала месяца до первой атаки - будут включены в платежки за февраль, которые поступят жителям в марте.

Задержка с доставкой платежек в феврале была связана с необходимостью урегулирования процедуры перерасчета в соответствии с новым постановлением Кабмина №118.

Тем киевлянам, которые уже успели оплатить отопление за январь через автоматические платежи, средства будут засчитаны как переплата на последующие периоды.