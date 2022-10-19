Киевлян призвали не использовать обогреватели в пиковые часы

Жителей Киева призывают не использовать электроприборы в пиковые часы - с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Он призвал киевлян максимально снижать уровень потребления. Так, в Киеве необходимо сократить потребление электроэнергии минимум на 30%, в то время как киевляне потребляют меньше на 7-8%. При этом, по словам Поворозника, такой показатель был достигнут за счет уменьшения мощности наружного освещения города.

"Мы понимаем проблематику, что сегодня все из-за отсутствия тепла в батареях так или иначе пользуются электроприборами - будь то обогреватели, кондиционеры или теплые полы. Надо не делать этого в пиковые нагрузки - это утренние и вечерние часы", - сказал он.