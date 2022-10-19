Киян закликали не використовувати обігрівачі у пікові години

Жителів Києва закликають не використовувати електроприлади у пікові години - з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Він закликав киян якомога більше знижувати рівень споживання. Так, у Києв необхідно скоротити споживання електроенергії мінімум на 30%, у той час, як кияни споживають менше на 7-8%. При цьому, за словами Поворозника, такого показника було досягнуто за рахунок зменшення потужності зовнішнього освітлення міста.

"Ми розуміємо проблематику, що сьогодні всі через відсутність тепла в батареях так чи інакше користуються електроприладами - чи це обігрівачі, чи це кондиціонери чи теплі підлоги. Треба не робити цього у пікові навантаження - це вранішні і вечірні години", - сказав він.