Киян закликали не використовувати обігрівачі у пікові години

Жителів Києва закликають не використовувати електроприлади у пікові години - з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.
Він закликав киян якомога більше знижувати рівень споживання. Так, у Києв необхідно скоротити споживання електроенергії мінімум на 30%, у той час, як кияни споживають менше на 7-8%. При цьому, за словами Поворозника, такого показника було досягнуто за рахунок зменшення потужності зовнішнього освітлення міста.
"Ми розуміємо проблематику, що сьогодні всі через відсутність тепла в батареях так чи інакше користуються електроприладами - чи це обігрівачі, чи це кондиціонери чи теплі підлоги. Треба не робити цього у пікові навантаження - це вранішні і вечірні години", - сказав він.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вечірні пікові години не включати бойлери, чайники, пральні машини та низку інших приладів.
Зазначимо, що вчора частина столиці залишилася без світла та води через атаки окупантів.
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