Как отметили в ДТЭК, ситуация в энергосистеме города не является критической. Однако в любой момент нагрузка может увеличиться, и ситуация с графиками может измениться.

"Энергетики работают не покладая рук, чтобы стабилизировать энергосистему. Но ситуация с графиками в Киеве может измениться из-за последствий обстрелов", - говорится в сообщении.

Фото: киевлян предупредили, что ситуация с графиками отключения света в городе может измениться (t.me/dtek_ru/368)