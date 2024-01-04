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Киевлян предупредили об ухудшении воздуха в столице: рекомендации от КГГА

Фото: в столице наблюдается ухудшение качества воздуха (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 января, в столице наблюдается ухудшение качества воздуха. Вероятно, это из-за метеорологических явлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха, рекомендуется ограничить пребывание на улице", - сообщили в администрации.

По данным КГГА, местами фиксируется повышение концентрации пыли.

"Вероятная причина - метеорологические условия, в частности очень низкая скорость ветра", - добавили в администрации.

Однако, КГГА отметила, что превышение предельно допустимых концентраций веществ не обнаружено.

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА объяснил, что до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Погода в Украине

Напомним, что с 7 января в Украину придет очередная волна похолодания. В некоторых регионах мороз ударит до -25 градусов и будет сопровождаться значительным снегом, метелью и гололедицей.

Однако 5 и 6 января в Украине еще задержится сравнительно теплая погода. 

Погоду в Украине завтра, 5 января, будут диктовать два циклона и антициклон. Благодаря второму дню осадков не будет сразу в нескольких регионах.

И хотя похолодание вернется в Украину, оно не задержится недолго. В частности, уже с 11 января в Украине снова потеплеет.

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