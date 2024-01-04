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До -25 градусов. Украинцам рассказали, где будет холоднее всего в ближайшие дни

Украина, Четверг 04 января 2024 15:37
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До -25 градусов. Украинцам рассказали, где будет холоднее всего в ближайшие дни Фото: в ближайшие дни мороз в Украине ударит до 25 градусов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С 7 января на Украину придет очередная волна похолодания. В некоторых регионах мороз ударит до -25 градусов и будет сопровождаться значительным снегом, метелью и гололедицей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20° мороза (в Черниговской и Сумской - до 19-25° мороза), в южной части до 7-15° мороза", - говорится в сообщении.

Значительное ухудшение погоды

Как добавляют синоптики, 7-9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия в результате вторжения арктического воздуха с севера Европы и образования активного циклона на юге страны.

В частности, днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях ожидается снег до 10-20 см, а в Кировоградской и Днепропетровской областях - до 30 см.

"В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные осадки (дождь с переходом в снег), гололедица, налипание мокрого снега до 5-15 см", - говорят в "Укргидрометцентре".

А в центральных, восточных и южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы, на дорогах большинства областей страны гололедица.

Хорошая новость

5 и 6 января в Украине еще задержится сравнительно теплая погода. Погоду в Украине завтра, 5 января, будет диктовать два циклона и антициклон. Благодаря второму, днем осадков не будет сразу в нескольких регионах. И хотя похолодание вернется в Украину к концу этой недели, но задержится оно не надолго. В частности, уже с 11 января в Украине снова потеплеет.

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