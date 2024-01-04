Киян попередили про погіршення повітря в столиці: рекомендації від КМДА

"У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці", - повідомили в адміністрації.

За даними КМДА, місцями фіксується підвищення концентрації пилу.

"Ймовірна причина - метеорологічні умови, зокрема дуже низька швидкість вітру", - додали в адміністрації.

Однак, КМДА зауважила, що перевищення гранично допустимих концентрацій речовин не виявлено.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА пояснив, що до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Погода в Україні

Нагадаємо, що з 7 січня в Україну прийде чергова хвиля похолодання. В деяких регіонах мороз вдарить до -25 градусів та буде супроводжуватись значним снігом, хуртовиною та ожеледицею.

Однак 5 і 6 січня в Україні ще затримається порівняно тепла погода.

Погоду в Україні завтра, 5 січня, диктуватимуть два циклони та антициклон. Завдяки другому, днем опадів не буде одразу у кількох регіонах.

І хоча похолодання повернеться в Україну, воно не затримається не надовго. Зокрема, вже з 11 січня в Україні знову потеплішає.

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