Два циклона и антициклон накроют Украину. Синоптик рассказала, какую погоду ждать завтра
Погоду в Украине завтра, 5 января, будут диктовать два циклона и антициклон. Благодаря второму днем осадков не будет сразу в нескольких регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Циклоны Annelie и Brigitta
"Завтра девушки-циклоны, Annelie и далекая Brigitta, под влиянием которых окажется Украина, обусловят влажную погоду", - рассказала она.
Поэтому, по данным синоптика, дождь и мокрый снег ночью будут идти практически повсюду.
Антициклон Hannelore
Днем антициклон Hannelore вытеснит осадки с запада, центра и юга.
"На юге Украины даже возможны завтра солнечные прояснения. Температура воздуха будет в течение дня высокой, +2...+9 градусов, вдоль северных районов свежее -3....+2 градуса", - добавила Диденко.
Погода в Киеве
В столице 5 января ожидается местами небольшой дождь или мокрый снег.
"На дорогах скользко и мокро. Температура воздуха в течение пятницы будет странной - ночью 0...+3 градуса, а днем 0...-2 градуса", - констатировала она, добавив, что к вечеру гололедица окрепнет.
Похолодание в Украине
Похолодание вернется в Украину к концу этой недели. Но задержится оно не надолго. В частности, уже с 11 января в Украине снова потеплеет.
В общей сложности в январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0....-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.
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