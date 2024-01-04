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На Украину снова надвигаются морозы. Синоптик рассказала, когда ждать похолодания

Украина, Четверг 04 января 2024 13:18
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На Украину снова надвигаются морозы. Синоптик рассказала, когда ждать похолодания Фото: на Украину снова надвигаются морозы, но продержатся недолго (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Похолодание вернется в Украину к концу этой недели. Но задержится оно не надолго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"С 7 января в Украину начнет заходить снова арктический холод, самые сильные морозы наиболее вероятны в Сумской и Черниговской областях", - рассказала она.

Однако, по данным синоптика, уже с 11 января снова температура воздуха начнет повышаться.

Прогноз на ближайшие дни

5 и 6 января в Украине еще задержится сравнительно теплая погода. А 7-8 января снова ожидается понижение температуры воздуха.

"Такие заливы холода в дальнейшем вероятны, однако морозные визиты будут в Украину непродолжительными. Не успеем замерзнуть, как снова оттепель придет нас поддержать", - отмечала синоптик днем ранее.

В общей сложности в январе 2024 года в Украине средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0....-4 градусов мороза, в Закарпатье, Крыму, Одесской и Херсонской областях 0....+2 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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