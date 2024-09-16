Киевлян предупредили о возможном загрязнении воздуха: названа причина
В нескольких районах Киева может ухудшиться качество воздуха. Причиной является лесной пожар под Вышгородом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Как отметили в КГГА, лесной пожар возле села Катюжанка в Вышгородском районе может привести к задымлению в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева.
На этом фоне киевлянам посоветовали:
- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам - отказаться от длительных прогулок;
- держать окна закрытыми;
- по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;
- пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 16 сентября, в сети начали распространять фото и видео пожара под Вышгородом.
В Вышгородском районе на этом фоне наблюдалось сильное задымление.
К слову, в Харьковской области вчера, 15 сентября, вспыхнули сильные лесные пожары. Огонь перекинулся на Киевский район Харькова.
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