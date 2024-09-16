Киевлян предупредили о возможном загрязнении воздуха: названа причина

В нескольких районах Киева может ухудшиться качество воздуха. Причиной является лесной пожар под Вышгородом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

На этом фоне киевлянам посоветовали:

Как отметили в КГГА, лесной пожар возле села Катюжанка в Вышгородском районе может привести к задымлению в Оболонском, Подольском и Святошинском районах Киева.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 16 сентября, в сети начали распространять фото и видео пожара под Вышгородом.

В Вышгородском районе на этом фоне наблюдалось сильное задымление.

К слову, в Харьковской области вчера, 15 сентября, вспыхнули сильные лесные пожары. Огонь перекинулся на Киевский район Харькова.

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