Приложение "Киев Цифровой" обновили до новой версии: что следует знать о нововведениях
Приложение "Киев Цифровой" обновлено до версии 3.0. В частности, теперь в нем добавили новую информацию и новый интерфейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram.
Так, разработан новый дизайн и добавлен новый раздел полезных ссылок. В сообщении отмечают, что интерфейс приложения стал еще более современным, а навигация более удобной.
"Переходы пользователей в профиль и на экран всех сервисов стали проще. Теперь, потянув экран влево, пользователи попадут в профиль, а вправо - ко всем сервисам приложения", - объясняют в КГГА.
Также в приложении по просьбе пользователей добавили отдельную категорию в сервисах с полезными ссылками на городские сайты.
Отмечается, что городское приложение "Киев Цифровой" можно скачать в App Store и Google Play.
Работа приложения "Киев Цифровой"
Напомним, в течение июля несколько раз в работе приложения "Киев Цифровой" наблюдались сбои из-за проведения технических работ. В частности, в связи с этим временно не работала оплата сервисов.
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