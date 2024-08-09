Приложение "Киев Цифровой" обновили до новой версии: что следует знать о нововведениях

Приложение "Киев Цифровой" обновлено до версии 3.0. В частности, теперь в нем добавили новую информацию и новый интерфейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram .

Так, разработан новый дизайн и добавлен новый раздел полезных ссылок. В сообщении отмечают, что интерфейс приложения стал еще более современным, а навигация более удобной.

"Переходы пользователей в профиль и на экран всех сервисов стали проще. Теперь, потянув экран влево, пользователи попадут в профиль, а вправо - ко всем сервисам приложения", - объясняют в КГГА.

Также в приложении по просьбе пользователей добавили отдельную категорию в сервисах с полезными ссылками на городские сайты.

Отмечается, что городское приложение "Киев Цифровой" можно скачать в App Store и Google Play.