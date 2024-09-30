Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится

Пылевая буря, накрывшая некоторые регионы Украины утром понедельника, 30 сентября, пришла на территорию нашей страны из Каспийской низменности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Почему Украину накрыла пылевая буря

Согласно информации Укргидрометцентра, по состоянию на утро понедельника, 30 сентября, в Каспийской низменности наблюдаются:

пылевая буря

высокое запыление воздуха

"Поскольку ветер сейчас переносит воздух из того региона, то есть с юго-востока, поднятая в Каспии пыль в виде мельчайших ее частиц переносится в Украину в верхних слоях атмосферы", - объяснили эксперты.

Усугубляет ситуацию местная сухость земной поверхности - добавляя к запылению местные пылинки и частицы почвы, поднимаемые ветром.

Распространение пыли (карта: facebook.com/UkrHMC)

В каких регионах оседает мелкая пыль

В УкрГМЦ уточнили, что эта мелкая пыль оседает сейчас в таких областях Украины:

Полтавской

Днепропетровской

Сумской

Харьковской

Запорожской

Донецкой

Луганской

Небольшое количество пыли также попадает на территорию Черкасской и Кировоградской областей.

Интенсивность загрязнения воздуха пылью (карта: facebook.com/UkrHMC)

Уточняется, что на территорию Киевской области пыль попадет 1 и 2 октября, но ее количество будет уже меньшим.

"Впрочем, для Киевщины, Черниговщины и Сумщины качество воздуха может ухудшаться еще и из-за перемещения оксида углерода с задымлением, которое распространится из-за пределов Украины с северо-востока 1 октября", - отметили в Гидрометцентре.

Когда ситуация с качеством воздуха может улучшиться

По словам экспертов УкрГМЦ, ситуация с запылением воздуха удержится в Украине предварительно до пятницы, 4 октября.

После этого ожидается, что направление ветра изменится на южное и западное.

"Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха", - подытожили в пресс-службе учреждения.

Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)