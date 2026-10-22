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Главная » Жизнь » Общество

Транспортный коллапс и взлет цен на такси в Киеве: что происходит в столице утром 22 октября

09:31 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Транспортный коллапс и взлет цен на такси в Киеве: что происходит в столице утром 22 октября Фото: В Киеве ограничено движение метро, цены на такси выросли (РБК-Украина)
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Утром 22 октября Киев столкнулся с серьезными транспортными трудностями после массированного ночного обстрела и на фоне утренней воздушной тревоги.

РБК-Украина в материале рассказывает, какие цены предлагают такси и что известно о транспортном коллапсе в Киеве.

Изменения в работе "зеленой" линии метро

Из-за повреждений Южного моста и элементов инфраструктуры метрополитена, движение поездов по Сырецко-Печерской ("зеленой") линии временно ограничено и разделено на два отдельных участка:

  • Правый берег: "Сырец" - "Выдубичи".
  • Левый берег: "Осокорки" - "Красный хутор".

Движение на левой ветке обеспечивается подвижным составом, оставшимся на ночь в туннелях. Интервалы между поездами увеличены, а постоянные тревоги мешают начать восстановительные работы.

Коллапс на Осокорках и цены на такси

Из-за того, что метро с левого берега доезжает только до станции "Осокорки", там образовалось огромное скопление людей. Наземного общественного транспорта не хватает, а в сторону Правого берега образовалась масштабная пробка.

На фоне высокого спроса и усложненного движения услуги такси подняли цены. В частности, стоимость поездки по маршруту от станции метро "Осокорки" до Майдана Незалежности составляет:

  • В сервисе Uklon: Класс "Стандарт" стоит 850 грн; "Экспресс" - 936 грн; "Комфорт" - 959 грн; "Бизнес" - 1 076 грн; премиальный тариф "Prime" достигает 1325 грн.
Транспортный коллапс и взлет цен на такси в Киеве: что происходит в столице утром 22 октября
Цены на такси Uklon утром 22 октября
  • В сервисе Bolt: Стандартная поездка стоит 649 грн (со скидкой, без скидки - 709 грн); тариф "Comfort" будет стоить 749 грн (без скидки - 809 грн); Авто класса "Business" - 959 грн (без скидки - 1 019 грн); Класс "Premium" - 1 289 грн (без скидки - 1 349 грн).
Транспортный коллапс и взлет цен на такси в Киеве: что происходит в столице утром 22 октября
Цены на такси Bolt утром 22 октября

Горожанам рекомендуют учитывать ограничения движения по Южному мосту и задержки в транспортном сообщении при планировании маршрутов.

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