Как выглядят дома в Запорожье после атаки россиян (видео)

Атака дронов 25 июня

С вечера 24 июня россияне выпустили дроны по украинским городам. Беспилотники залетали с нескольких направлений.

Известно, что дроны летели на Вилково Одесской области, где раздались взрывы и работала ПВО.

Также оккупанты атаковали Запорожье, в одном из районов выбиты окна в домах.

Харьков также подвергся атаке "Шахедов". По городу нанесены по меньшей мере семь ударов. Вспыхнули пожары, есть повреждения. Известно как минимум об одном пострадавшем.

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