Який вигляд мають будинки в Запоріжжі після атаки росіян (відео)

Атака дронів 25 червня

З вечора 24 червня росіяни випустили дрони по українських містах. Безпілотники залітали з кількох напрямків.

Відомо, що дрони летіли на Вилкове Одеської області, де пролунали вибухи і працювала ППО.

Також окупанти атакували Запоріжжя, в одному з районів вибито вікна в будинках.

Харків також зазнав атаки "Шахедів". По місту завдано щонайменше сім ударів. Спалахнули пожежі, є пошкодження. Відомо щонайменше про одного постраждалого.

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